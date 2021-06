FC Nantes : Kita hautement trahi par ses salariés, le projet de rachat de Landreau a basculé !

Zapping But! Football Club FC Nantes : top 10 des meilleurs buteurs de l'histoire en Ligue 1

Les supporters du FC Nantes commencent lentement mais sûrement à y croire. Lancée jeudi dernier en ligne, la pétition de soutien au « Collectif nantais » avait atteint, hier soir, 10 000 signatures ! Trahison ultime pour Waldemar Kita, plusieurs de ses propres salariés seraient signataires du document censé le destituer de son poste de président !

« 10 000 aussi vite. Nous n’étions pas fous, l’heure est bien venue. Même des salariés du FCNantes ont signé cette pétition anonymement. Qu’est ce que ça va être beau l’après Kita. Vivement ce jour de fin d’occupation », a glissé le bien informé Emmanuel Merceron sur Twitter.

Le projet du Collectif nantais est clair : fédérer les acteurs du tissu économique local dans une SAS pour participer à un rachat du FC Nantes au côté d'un investisseur extérieur et participer à sa gouvernance. La pétition cherche à montrer qu'un « autre FCN pourrait compter sur le soutien d'une foule immense derrière lui, Une foule immense qui n'a jamais baissé les bras et dont la flamme jaune et verte ne demande qu'à être ravivée ». L’Équipe rappelle que, au début du mois de juin, le « Collectif nantais » avait réuni une trentaine de souscripteurs pour un total de 10 millions d'euros.