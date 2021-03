FC Nantes : Kita, une action marquante et des confidences décisives sur l'avenir du club ?

Zapping But! Football Club FC Nantes : les transferts les plus chers

Le FC Nantes n’est pas à vendre. Voilà la pensée de Waldemar Kita, qui a encore balayé toutes les rumeurs d’éventuelle reprise de son club ces dernières semaines, notamment par Mickaël Landreau. Les derniers actes publics du président des Canaris ne disent pas le contraire.

Mardi, ce même Kita a en effet posé avec Valérie Oppelt, députée de Nantes et conseillère municipale. « Merci au président Waldemar Kita pour ces échanges, a-t-elle fait remarquer sur Twitter. J’ai entendu sa vision et son ambition pour l’avenir du FC Nantes. » Ce cliché et ces mots ont déchaîné les supporters sur le réseau social.

Kita galvanisé par le maintien du FC Nantes en L1

« Une belle photo avec la personne la plus détestée des Nantais. Comment cramer des milliers de voix ! Du génie », s’est esclaffé Emmanuel Merceron. L’insider bien informé sur le FC Nantes a ajouté que Kita aurait bien plus de chance de rester à la tête du club en cas de maintien en Ligue 1 qu’une relégation en Ligue 2. Surtout, le président des Canaris serait désormais plein « d’énergie » et « galvanisé » par l’éventualité de rester dans l’élite depuis la victoire à Paris dimanche (2-1).