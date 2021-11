FC Nantes : Kita, une réunion au sommet décisive pour l’avenir du club ?

Zapping But! Football Club FC Nantes : top 10 des Canaris les plus utilisés

Le match nul rageant du FC Nantes contre le RC Strasbourg semble loin (2-2). Et pourtant, c’était il y a à peine huit jours, lorsque les Canaris se sont pris les pieds dans le tapis à la Beaujoire en supériorité numérique. Avant le coup d’envoi de cette rencontre, une réunion avait eu lieu à l’initiative de Waldemar Kita.

« Waldemar Kita a reçu discrètement dans ses bureaux de la Beaujoire dimanche Stéphane Ziani (Coach de la réserve en N2) et Samuel Fenillat (Directeur du Centre de Formation) plusieurs heures avant FCN-Strasbourg, a récemment révélé le journaliste d’Hit West Samuel Reungoat. Car tous les formateurs, y compris Pierre Aristouy (U19) et Johann Sidaner (Préformation) sont en fin de contrat en juin prochain et attendent une prolongation, en vain pour l’instant. Des formateurs par ailleurs très agacés des propos de Kombouaré sur les jeunes qui ne seraient ‘pas au niveau’… »

Si notre confrère précise que cette rencontre « était prévue donc pas secrète », les enseignements de sa tenue pourraient être multiples. Y compris au sujet d’une vente du FC Nantes ces prochains mois. « Cette situation ‘gelée’, comme d’autres contrats au club, est un signe supplémentaire du moment décisif que vit le FCN version Kita, entre projet contesté de déménagement à Vair/Loire et vente potentielle d’ici à la fin de la saison », conclut Reungoat. Aux dernières nouvelles, une offre de rachat ferme émanant du Collectif Nantais pourrait être formulée d’ici à la fin de l’année civile.

