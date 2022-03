FC Nantes : Kita va répondre à Landreau et au Collectif Nantais

Zapping But! Football Club FC Nantes : top 10 des Canaris les plus utilisés

Il y a deux jours, le Collectif Nantais a lancé un financement participatif dans le but de faire une proposition de rachat du FC Nantes à moyen terme. L'association a pour figure de proue Mickaël Landreau, légende de la Maison Jaune et recordman des matches en Ligue 1. Mais que pense Waldemar Kita de cette action, lui qui est toujours autant contester par les supporters alors qu'il connaît la plus belle saison depuis son arrivée il y a quinze ans ?

Eh bien, on le saura ce soir, lors de l'émission Rothen s'enflamme sur RMC, à laquelle participera Landreau ! Le journaliste David Phelippeau a annoncé sur Twitter avoir contacté Kita à ce sujet et que son service de presse avait rédigé un communiqué qui sera lu à l'antenne. A quoi faut-il s'attendre ? A priori pas à quelque chose de positif. En effet, selon l'un de ses proches, Waldemar Kita n'a jamais digéré les attaques de Mickaël Landreau à son encontre il y a quelques années et il se serait juré de ne pas lui céder le FCN...

Le président du #FCNantes Waldemar Kita (enfin son service com'), contacté par @RMCsport puisqu'il sera question de lui ce soir, réagit au projet du Collectif nantais de @mickalandreau. Son communiqué sera lu ce soir en direct (je dirais). https://t.co/kV1PmDoEwR — David Phelippeau (@dphelippeau) March 8, 2022