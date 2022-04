FC Nantes : Kolo Muani a du mal à expliquer son petit coup de génie à Brest

Zapping But! Football Club FC Nantes : les 10 plus grosses ventes des Canaris

Le FC Nantes a laissé s’échapper l’occasion de se rapprocher du top 5 hier à Brest. Après une première période où les Canaris se sont montrés plus dangereux que des Brestois brouillons offensivement, les hommes d’Antoine Kombouaré n’ont pas réussi à maintenir ce même rythme après la pause.

« On a beaucoup subi, on a été incapables de ressortir de derrière, on n’a pas réussi à tenir le ballon. Cette fin de première mi-temps ne m'a pas plu, a-t-il concédé en conférence de presse d’après-match. En deuxième mi-temps, on a des occasions, mais on n'est pas capable de les mettre au fond, notamment sur cette frappe de Girotto, mais Bizot fait un énorme arrêt. Brest est revenu au score en poussant. Il y a de la déception, car il faut savoir tuer le match quand on mène 1-0. Brest y a cru jusqu'au bout, a joué crânement sa chance. »

Ce même Bizot n’a toutefois rien pu faire devant Randal Kolo Muani en première période. Malgré plusieurs ralentis, il était difficile de savoir comment le futur attaquant de l’Eintracht Francfort avait exploité le centre parfait de Quentin Merlin côté gauche.

Pour résumer Auteur du but du FC Nantes à Brest lors de la 31e journée de Ligue 1 (1-1), Randal Kolo Muani ne sait pas vraiment comment expliquer son petit coup de génie devant le solide Marcel Bizot. Le Canari a pourtant été très inspiré.

Bastien Aubert

Rédacteur