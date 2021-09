FC Nantes : Kolo Muani a fixé un objectif démentiel à ses coéquipiers

Zapping But! Football Club FC Nantes : top 10 des meilleurs buteurs de l'histoire en Ligue 1

Grâce à des buts d'Andrei Girotto (3e), Ludovic Blas (6e, 79e) et Randal Kolo Muani (23e), le FC Nantes a dominé ce dimanche le SCO d'Angers (4-1), pour le compte de la sixième journée de Ligue 1.

Au micro de Ouest-France, Randal Kolo Muani, qui a inscrit son deuxième but de la saison, a fixé un défi à son équipe. "On se cherche beaucoup. À la finition, on peine un peu parfois en se précipitant. Aujourd'hui, ça nous a réussis. En espérant que ça continue. À chaque match, on va essayer de marquer trois buts", a lancé l'attaquant nantais.

𝗟𝗘 𝗗𝗘𝗥𝗕𝗬 𝗟𝗜𝗚𝗘́𝗥𝗜𝗘𝗡 𝗘𝗦𝗧 𝗔̀ 𝗡𝗢𝗨𝗦 🔥



Réalistes dans les deux surfaces, nos Nantais renouent avec la victoire et de belle manière 🥰



BRAVO LES GARS 👏#SCOFCN • 1-4 — FC Nantes (@FCNantes) September 19, 2021