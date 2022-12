FC Nantes : Kolo Muani dans l’Histoire du Mondial, Lafont n’en croit pas ses yeux !

Zapping But! Football Club FC Nantes : top 10 des meilleurs buteurs de l'histoire en Ligue 1

Révélation française de la Coupe du monde, Randal Kolo Muani aura été à la hauteur à chaque fois que Didier Deschamps a fait appel à lui. Rare Bleu à surnager face à la Tunisie (0-1) lors du dernier match de poule, il a marqué le deuxième but tricolore face au Maroc (2-0) en demies 44 secondes après son entrée en jeu et il a fait encore plus fort en finale. Entré à la 41e minute, il a revitalisé l'équipe et obtenu le pénalty du 1-2, celui qui a tout changé. Il a également transformé son tir au but et, surtout, remporté 13 duels, plus haut total dans une finale de Mondial depuis le pitbull italien Gennaro Gattuso en 2006.

Une performance XXL que son ancien partenaire au FC Nantes Alban Lafont a salué d'un sobre "Immense" sur son compte Twitter. Et il est vrai que les Canaris avaient de bonnes raisons de se sentir fiers de l'explosion de l'attaquant de 24 ans, hélas parti libre du club l'été dernier en raison de divergences de vue avec Waldemar Kita concernant une prolongation...