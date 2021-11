FC Nantes : Kolo Muani est en plein doute, il ne s'en cache pas

Zapping But! Football Club FC Nantes : le bilan des entraîneurs sous l'ère Waldemar Kita

Muet depuis 596 minutes dans le jeu et son festival face au SCO Angers (4-1), Randal Kolo Muani connaîtrait-il les premiers doutes de sa carrière au FC Nantes ? Face à Bordeaux, Troyes ou Montpellier, l'attaquant international Espoirs a manqué plusieurs situations franches et cette situation le fait un peu douter.

Loin de se cacher dans cette première passe difficile de sa jeune carrière, « RKM » a fait face à la presse vendredi, à 48 heures du match face au RC Strasbourg. L'occasion de reconnaître ses tords et ses difficultés du moment.

« Forcément, ça cogite toujours dans la tête. C’est vrai que des fois je cherche un peu plus de solutions quand j’arrive devant le but. Ça m’arrive souvent, quand je suis dans ma course vers le gardien, de me dire : « Oh, il y a deux semaines, j’ai raté ». Je me dis : « Il ne faut pas que je rate ». C’est le métier, il y a des périodes comme ça », a reconnu Kolo Muani, conscient que l'acceptation est un premier pas vers la guérison.