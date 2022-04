FC Nantes : Kombouaré annonce trois absents et deux retours pour Angers

Zapping But! Football Club FC Nantes : les transferts les plus chers

Le point santé

« Charles Traoré, Roli Pereira et Rémy Descamps sont absents face à Angers. Samuel Moutoussamy et Nicolas Pallois sont eux disponibles pour la rencontre. »

Le match contre Angers

« C'est un match important parce qu'il lance une série. Il ne faut pas oublier non plus qu'il ne nous reste que quatre matches avant la finale de Coupe De France. C'est l'occasion d'engranger de la confiance »

L’impact de Kolo Muani

« Pour l'entraineur que je suis, j'ai une chance fantastique d'avoir un tel joueur. On n'en retrouve pas beaucoup des joueurs comme lui. C'est le prototype du joueur nantais. »

Ses meilleurs souvenirs avec le FC Nantes

« En tant qu'entraîneur du FC Nantes, j'ai 3 souvenirs marquants, contre Lens où on fait exploser la Beaujoire, le match énorme contre le PSG où je me retrouve à ne pas savoir quoi dire à la mi-temps et puis la demi-finale, évidemment. »

Pour résumer Le FC Nantes va recevoir Angers SCO lors de la 32ème journée de Ligue 1. Avant le match, Antoine Kombouaré fait le point sur son groupe. Il annonce le retour de deux joueurs et aussi l'importance du match contre Angers pour la fin de saison.

Adam Duarte

Rédacteur