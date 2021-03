FC Nantes : Kolo Muani prend ses distances avec Mbappé

Zapping But! Football Club FC Nantes : Top 10 des salaires de la saison 2020 / 2021

Depuis que Kylian Mbappé a explosé au très haut niveau, du côté de l'AS Monaco en 2016/17, il est souvent question de Bondy, la ville où il a vu le jour et où il a grandi. Le champion du monde y retourne souvent pour montrer qu'il n'oublie pas d'où il vient et les médias se plaisent à souligner que la cité du 93 est particulièrement fertile pour les footballeurs puisque William Saliba (Arsenal, ex-ASSE) y est né également.

"Je n'ai jamais vécu là-bas"

Mais Randal Kolo Muani, s'il est bien né à Bondy, a tenu à rappeler que c'était juste pour une question d'infrastructures. Ses parents sont allés dans l'hôpital de cette ville pour l'accouchement mais c'est tout. La famille Kolo Muani habitait juste à côté, à Villepinte. Pas de point commun avec Kylian Mbappé pour le Canari…

"Le point de départ est bien Villepinte, et non Bondy, sa ville de naissance, à cause de laquelle le parallèle est souvent fait avec Kylian Mbappé, porte-drapeau bondynois, peut-on lire dans Ouest-France. Mais les deux attaquants n’ont en commun que le mois et l’année de naissance (décembre 1998). « Je ne comprends pas trop pourquoi on dit ça, sourit-il. Je suis juste né à l’hôpital de Bondy mais je n’ai jamais vécu là-bas. J’ai grandi à Villepinte, mes parents y vivent toujours »." Dont acte.