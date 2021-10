FC Nantes Kolo Muani révèle des tensions et livre une confidence rassurante sur le vestiaire

Zapping But! Football Club FC Nantes : les transferts les plus chers

Le FC Nantes fait partie des bonnes surprises de ce début de saison. Avec le RC Lens, qui est plutôt une confirmation, les Canaris réalisent un départ qui va au-delà des espérances eu égard à leur dernier exercice sauvé in extremis par un barrage contre le Toulouse FC.

Pendant cette période délicate, l’ambiance dans le vestiaire était morose. « Il y a des moments où c'était chaud, quand tu vois que tu es dans la zone rouge... Parfois, après une défaite, on se regardait dans le vestiaire et on n'avait rien à se dire, a reconnu Randal Kolo Muani dans So Foot. Et oui, il y avait des embrouilles à gauche à droite. On n'était pas aussi soudés. Il fallait qu'on garde notre calme, c'est ce qu'a apporté le coach Kombouaré. »

L’entraîneur du FC Nantes a recadré tout ce petit monde et insufflé un vent nouveau au FC Nantes. « On s'entend très bien, on rigole beaucoup tous ensemble, on peut même dire que c'est une équipe de frères, a admis Kolo Muani au sujet de l’exercice en cours. La saison 2020-2021 nous a beaucoup soudés, et on entame bien la suivante. »

