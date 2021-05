FC Nantes : Kolo Muani se signale encore et envoie un message fort avant le barrage retour

Zapping But! Football Club FC Nantes : les 10 plus grosses ventes des Canaris

Le FC Nantes a pris une option pour le maintien en Ligue 1. En s’imposant hier au Stadium contre le Toulouse FC (2-1), les Canaris ont même marqué les esprits avant le retour dimanche à la Beaujoire.

Randal Kolo Muani, auteur du deuxième but des Canaris, a envoyé un message fort avant le prochain rendez-vous à domicile. L’attaquant de 22 ans, qui s’et signalé en étant décisif lors de ses quatre derniers matches, estime que rien n’est encore joué.

« Je pense que ça fera l'affaire »

« Il reste encore la deuxième partie dimanche avant de pouvoir dire que le travail est fait. Je n'ai pas senti de différence entre la Ligue 1 et la Ligue 2 dans ce match à enjeu. On avait remarqué leurs faiblesses derrière et on avait travaillé là-dessus, a-t-il déclaré en conférence de presse. On s'est vite remis dedans (après la défaite contre Montpellier lors de la dernière journée de L1). Il faudra qu'on joue dimanche avec la même envie qu'aujourd'hui (jeudi). Il fallait qu'on montre que notre place est en Ligue 1 et qu'on a envie d'y rester. Si on continue à jouer comme on a joué les derniers matches, je pense que ça fera l'affaire et que le club restera en Ligue 1. »