FC Nantes : Kolo Muani, une déclaration enflammée avant l’ASSE et son départ

Randal Kolo Muani (23 ans) au FC Nantes, c’est bientôt fini. Samedi, l’attaquant des Canaris disputera en effet son tout dernier match avec ses partenaires avant de mettre le cap sur Francfort. En attendant, la réception de l’ASSE à la Beaujoire s’annonce chargée d’émotions. Surtout quand on lit la déclaration que lui a réservée Emmanuel Merceron.

« Voilà, le Fabuleux Randal va jouer son dernier match pour le FC Nantes, a expliqué ce grand supporter du FC Nantes sur Twitter. L’un des meilleurs attaquants de l’histoire sorti par la Joneliere a résisté l’été dernier aux pressions de Kita et Bayat pour aller dans un obscur club anglais, pour ça c’était déjà le héros de la saison.

Malgré ça il nous a offert un récital cette saison, jusqu’à lâcher une masterclass en finale de coupe de France. Et ce malgré les charges répétées de Kita contre lui la semaine avant le match. MERCI et un grand bravo pour ton passage au FC Nantes. Randal On t’oubliera pas. »

Bastien Aubert

Rédacteur