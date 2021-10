FC Nantes : Kombouaré a ajouté une corde à son arc capitale en vue du maintien

Zapping But! Football Club FC Nantes : le bilan des entraîneurs sous l'ère Waldemar Kita

Le FC Nantes est bien calé dans le ventre mou de la L1. Après 10 journées de championnat, les Canaris pointent en effet au 9e rang avec 14 points à leur actif. Ce début de saison plus qu’honorable, après un exercice très compliqué, a offert une nouvelle corde à l’arc d’Antoine Kombouaré : la sérénité.

« C’est vrai que ça fait du bien d’être plus au haut dans le classement, a avoué Sébastien Corchia après le nul à Bordeaux dimanche (1-1). C’est sûr qu’avec la saison très compliquée de la saison dernière, on essaie de ne pas faire les mêmes erreurs. Il faut se baser sur cette combativité et continuer ainsi. L’année dernière si on perdait 1-0, on ne revenait pas au score. Là, on le fait mieux. On montre davantage de personnalité. C’est idéal pour la suite. Après la saison est longue et là on a un match contre Clermont qui va être super important. »

Pour essayer de capitaliser avant le match de samedi (17h), ce même Corchia encourage ses attaquants à se montrer plus réalistes dans la zone de vérité, chose qui faisait déjà défaut au FC Nantes la saison dernière. « C’est un bon point de pris à Bordeaux même si on pouvait aussi gagner le derby, a-t-il ajouté. On a les occasions pour mettre le deuxième. On pouvait aussi le perdre puisqu’ils ont touché la barre en première période. Nous avons montré du caractère en revenant au score. C’est positif. »

