FC Nantes : Kombouaré a bousculé plusieurs joueurs avant l’ASSE

Si l’ASSE se cherche encore cette saison, le FC Nantes n’a pas de temps à perdre. Auteurs de débuts honorables en cette cuvée 2024-2025, les Canaris n’auront pas de pitié pour les Verts dimanche à La Beaujoire (17h). Foi d’Antoine Kombouaré !

« Eux, ils ont leurs soucis mais j'ai les miens aussi, chacun ses problèmes, a-t-il tonné en conférence de presse. On a le sentiment d'avoir fait deux bons derniers matches (1-2 contre Reims et 1-1 à Angers), en étant meilleurs que notre adversaire, mais on n'en sort qu'avec un point. La leçon, c'est que peu importe comment tu joues, le très haut niveau se résume à ton efficacité. »

Pour lancer un électrochoc, le coach du FC Nantes n’a pas hésité à secouer ses joueurs pendant la semaine d’entraînement à la Jonelière :

« On a beaucoup travaillé cette semaine sur la frustration, il faut essayer de l'enlever pour rester à fond jusqu'au bout. On a discuté avec deux-trois joueurs, pour bousculer un peu le groupe. J'ai beaucoup arbitré cette semaine. On a mis les joueurs en situation. J'ai vu des attitudes, des réactions dans le travail. J'espère qu'on a compris la leçon. »

