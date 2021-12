FC Nantes : Kombouaré a cadré un ancien homme fort du RC Lens

Zapping But! Football Club FC Nantes : les transferts les plus chers

Formé au RC Lens, Wylan Cyprien a rejoint cet été les rangs du FC Nantes où il a retrouvé son ancien entraîneur chez les Sang et Or, Antoine Kombouaré. Interrogé par le magazine officiel du FCN sur la relation qu'il entretient avec le Kanak, le milieu de terrain français s'est montré dithyrambique envers son coach.

"Bien avant de signer pro, j’avais déjà fait quelques rentrées et titularisations avec l’équipe première. Tout est venu ensuite et le coach Kombouaré a fait de moi un titulaire en puissance, avec cet objectif de me voir franchir les paliers. (…) Il m’a vraiment apporté une stabilité que je n’avais pas jusqu’ici. En jeunes ou même lors de mes premiers matches en professionnel, je courais partout et à la 60ème minute de jeu j’étais cramé. Je n’avais pas de discipline tactique mais lui, a tenu à m’apprendre ça. J’ai ensuite pu être performant sur toute la durée d’un match."

