FC Nantes : Kombouaré a complètement retourné Blas

Zapping But! Football Club FC Nantes : le bilan des entraîneurs sous l'ère Waldemar Kita

Le FC Nantes réalise une très bonne saison, Un an après avoir été presque relégué en Ligue 2. Les Canaris ont même remporté la Coupe de France, après plus de 20 ans sans le moindre titre. Des performances dues grandement à l’entraîneur Antoine Kombouaré. Ludovic Blas s’est confié sur ses rapports avec son coach.

Pour l’émission “Le Vestiaire“, sur RMC Sport, Blas évoque l’évolution de sa relation avec Antoine Kombouaré : « Quand Kombouaré arrive à Nantes, je me dis 'aïe, je suis fichu' et après j'ai vu que ce n'était plus du tout la même personne ». Le coach Nantais a totalement fait changer d’avis le milieu offensif tricolore.

🗣 "Quand Kombouaré arrive à Nantes, je me dis 'aïe, je suis fichu' et après j'ai vu que ce n'était plus du tout la même personne"



🟡🟢 Blas raconte l'évolution radicale de sa relation avec Kombouaré entre Guingamp et Nantes.#LeVestiaireNantes

📺 Ce soir à 21h sur RMC Sport 1 pic.twitter.com/4yaGluOcPB — RMC Sport (@RMCsport) May 20, 2022

Pour résumer Le milieu de terrain du FC Nantes, Ludovic Blas s’exprime sur sa relation avec son coach, Antoine Kombouaré. il évoque notamment l’évolution de celle-ci et commence l'ancien entraîneur du PSG est parvenu à le faire changer d'avis.

Adam Duarte

Rédacteur