FC Nantes : Kombouaré a déjà reçu une bonne nouvelle avant l’OL

Le FC Nantes a connu sa première défaite de la saison après trois journées. C’était dimanche dans le derby contre le Stade Rennais au Roazhon Park (0-1), où Martin Terrier a été le seul à faire parler la poudre.

Depuis, Antoine Kombouaré a perdu Moses Simon et devra faire sans Randal Kolo Muani pendant encore une dizaine de jours. En attendant d’en savoir plus sur la santé de son effectif avant de recevoir l’OL, vendredi en ouverture de la 4e journée de L1 (21h), le Kanak peut déjà compter sur un élément positif ramené de Rennes : un état d’esprit conquérant. Et, ce, même malgré la défaite.

« Pas grand monde à retenir dans ce match. Gros écart avec Rennes. Simon a fait sa mi-temps, Castelletto/Pallois assez solides. Le reste était très en dessous. Truc positif à noter quand même, c'est que même largement en dessous, on sombre pas en ce début de saison, que ce soit à Monaco ou à Rennes. Intéressant », a analysé Emmanuel Merceron après coup. L’insider a raison : les Canaris ont suffisamment baissé la tête la saison dernière pour mettre aujourd’hui en avant cette qualité (re)trouvée.

