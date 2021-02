FC Nantes : Kombouaré a déjà retourné un journaliste virulent à son sujet

Zapping But! Football Club FC Nantes : nos voeux pour les Canaris en 2021

En deux matches, une victoire prometteuse à Angers (3-1), un nul combattif contre l'OM (1-1), Antoine Kombouaré a redonné espoir aux supporters du FC Nantes en vue du maintien. Il a également réussi à faire changer d'avis le journaliste de RMC Jonatan MacHardy, très virulent à son sujet la saison passée lors de son passage raté au Toulouse FC.

"Il a toutes les cartes en main"

« Il peut encore sauver le club et ce serait une très bonne chose que le FC Nantes reste en L1, a expliqué MacHardy sur 100% Foot. L’année dernière, dans L’After, j’avais dit que je ne voyais à quoi servait la nomination de Kombouaré à Toulouse. Il avait eu mon numéro de téléphone - je ne sais pas comment - et il m’avait insulté pendant une heure. Fou de rage, il m’avait dit qu’il allait venir me taper. Je ne dis pas que c’est un mauvais entraîneur mais je pense qu’en fonction des contextes, son style de management peut ou pas fonctionner. »

« Toulouse était un cas désespéré. Là, à Nantes, il y a encore quelque chose à jouer. Ce n’est pas fini. Pour le maintien, il y aura eux, Lorient et Nîmes. Quand tu vois la qualité des joueurs qu’il a à sa disposition, les qualités de vitesse, les qualités physique, tu te dis que Kombouaré, c’est un très bon choix, qu’il a toutes les cartes en main pour mener à bien la mission maintien. »