FC Nantes : Kombouaré a deux absents à Metz et fait redescendre ses joueurs de leur nuage

Antoine Kombouaré a donné des nouvelles de son infirmerie en annonçant deux absents pour le déplacement à Metz dimanche (15h) : Fabio (entorse) et Jean-Kévin Augustin. « Aujourd'hui, on a eu un petit souci avec Jean-Kévin Augustin qui s'est fait, je pense, une petite lésion à l'ischio droit, il sera aussi absent à Metz. Tous les autres sont sur le pont ce week-end. Samuel Moutoussamy est de retour dans le groupe, tout va bien pour lui. »

L’entraîneur du FC Nantes s’attend à ce que son équipe soit très attendue à Metz après sa belle victoire contre le PSG samedi dernier à la Beaujoire (3-1). « Il a fallu qu’on redescende de son notre petite nuage cette semaine, on va se faire bousculer et se faire rentrer dedans à Metz, a-t-il prévenu. On sait ce qu’il nous attend là-bas puisqu’on a vécu leur situation difficile la saison dernière. Ils jouent leur survie en L1. Je serai attentif au contenu de notre match. »

Pour éviter une déconvenue, le Kanak a passé toute sa semaine à faire redescendre ses joueurs de leur piédestal. « On a passé notre temps dans la semaine à prévenir, échanger et discuter pour voir les retours que j’avais dans les discussions, a-t-il martelé. Ils savent qu’on est attendu à Metz, par une équipe qui a tapé le PSG. On n’est pas à l’abri d’une forme de relâchement. »

