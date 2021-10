FC Nantes : Kombouaré a égalé les champions de Denoueix

Zapping But! Football Club FC Nantes : top 10 des meilleurs buteurs de l'histoire en Ligue 1

Cinquième de Ligue 1 ce matin, en attendant les matches de la journée, le FC Nantes réalise un début de saison au-delà de toutes les espérances. Et même si Antoine Kombouaré comme ses joueurs refusent de s'enflammer, préférant parler de maintien vu la catastrophique saison dernière, il semble bien qu'ils puissent nourrir de plus hautes ambitions.

Ainsi, la LFP a fait remarquer hier qu'avec 16 buts en 11 journées, les Canaris faisaient aussi bien que leurs glorieux prédécesseurs de 2000/01. Et cette saison-là, la bande à Raynald Denoueix avait décroché le huitième et dernier titre de champion du FCN. Alors, certes, la Maison Jaune aura du mal à aller chercher un sacre promis à un club trichant financièrement, mais elle peut espérer se mêler à la lutte pour les places européennes. Ce serait déjà beaucoup vu le marasme dans lequel elle baignait il y a un an !

C'est le meilleur total du @FCNantes depuis la saison 2000/2001 ! ⚽️🔥#FCNCF63 (2-1) pic.twitter.com/JsEI9mnBzt — Ligue 1 Uber Eats (@Ligue1UberEats) October 23, 2021