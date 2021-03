FC Nantes : Kombouaré a fait la leçon à ses joueurs

A quelques secondes près, le FC Nantes réalisait la superbe opération de la 30e journée, dimanche, à domicile contre Lorient (1-1). Mais les Merlus ont égalisé dans les ultimes instants sur un coup franc incroyable de Laurienté. Une fois de plus, une fois de trop, les Jaunes avaient fait le plus dur en ouvrant le score mais ont tout gâché en baissant le pied en seconde période.

"Ce n'est pas possible de vivre ça sur autant de matches"

Sur le site officiel, le défenseur central brésilien Andrei Girotto a révélé qu'il y avait une réunion ce mercredi au sujet des remontées au score des adversaires… "On a justement parlé de ça aujourd'hui. Ce n'est pas possible de vivre ça sur autant de matches. On va s'appliquer à travailler durant les jours à venir pour que ça ne se reproduise plus jusqu'à l'issue de cette saison. Aujourd'hui, on perd trop de points bêtement."

"Même à froid et quelques jours après, il y a de la frustration après ce résultat. Il faut lever la tête et se battre jusqu'au bout. Il nous reste encore huit matches à jouer. Tous sont très importants."