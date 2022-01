FC Nantes : Kombouaré a fait lâcher Kita, horizon enfin dégagé pour le Collectif Nantais ?

Zapping But! Football Club FC Nantes : top 10 des Canaris les plus utilisés

Hier, la communauté nantaise a esquissé un sourire crispé devant une rumeur farfelue datant du mois de janvier 2021 et qui annonçait le départ imminent de Waldemar Kita de la direction du FCN. Quelle est vraiment la situation administrative du club un an plus tard ?

Un récent tweet publié par Le prophète du ballon rond - bien informé sur les arcanes du FC Nantes - pourrait permettre d’y voir plus clair au sujet notamment de la gestion au quotidien du président des Canaris. Celle-ci serait de moins en moins impactante à la Jonelière, où Antoine Kombouaré a semble-t-il fait le ménage depuis son arrivée début 2021.

« Kita ne s'investit plus »

« Je répète ce que j'ai déjà dit ici : AK est le seul taulier de la Jonelière. W.Kita ne s'investit plus et laisse les affaires courantes à F.Kita. AK gère le sportif et il a eu la force et la sagesse de mettre à bonne distance M.Bayat et cie. Calme plat au mercato », glissait ainsi le compte sur Twitter le 8 janvier dernier.

Depuis, on jurerait que rien n’a vraiment bougé en coulisses si ce n’est bien sûr au sujet du marché hivernal des transferts. À première vue, voir Kita s’éloigner petit à petit des affaires courantes du FCN ne semble donc pas une mauvaise nouvelle pour le Collectif Nantais.

