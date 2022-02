FC Nantes : Kombouaré a infligé aux Kita un traitement digne de Conceiçao !

Zapping But! Football Club FC Nantes : top 10 des Canaris les plus utilisés

Demi-finaliste de la Coupe de France, 11e du championnat à seulement cinq points des places européennes, Antoine Kombouaré réalise des miracles au FC Nantes. Ce qui est d'autant plus étonnant que l'an dernier à la même époque, quand il avait été appelé en urgence par son club formateur, la Maison Jaune avait un pied en L2. Le Kanak a su réveiller tout un groupe et le faire progresser comme rarement. Ce qui lui permet aujourd'hui d'imposer son poids de vue aux envahissants Kita père et fils, à l'instar de ce que pouvait faire Sergio Conceiçao il y a quelques années...

"Comme Sergio Conceiçao, "AK" s'autorise fréquemment des dépassements de fonction, peut prendre des mesures qui devraient incomber, dans un club normal, au directeur général du club ou à son président. Bref, il est le patron, capable d'ailleurs de demander au vrai patron et à son fils (directeur général délégué du club) de rester à la porte du vestiaire pendant qu'il s'adresse à ses troupes."

"Symbole le plus évident de son autorité, il vient de traverser deux mercatos (été puis hiver) sans qu'on lui impose le moindre joueur. Il y a eu des discussions, des frottements, mais pour l'instant le FCN laisse partir des joueurs dont Kombouaré ne veut plus, fait venir ceux qui sont demandés par le coach (Descamps, Cyprien, Geubbels) et prolonge des piliers (Pallois) quand il a donné son imprimatur. Cette réalité doit faire rêver quelques-uns de ceux qui sont passés sur le banc canari avant lui. Mais voilà : par son attitude et ses résultats, Kombouaré a gagné une stature qui lui autorise presque tout."