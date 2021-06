FC Nantes : Kombouaré a mis fin à un petit manège instauré par Domenech

Zapping But! Football Club FC Nantes : le palmarès complet des Canaris

Considéré comme l'instigateur du renouveau des Canaris, Antoine Kombouaré a permis au FC Nantes d'arracher un maintien encore inespéré il y a quelques mois. Il faut dire que le Kanak a su remobiliser des joueurs qui s'étaient complètement perdus sous la houlette de Raymond Domenech.

Des règles, des amendes... Et une discipline de retour au FCN

Dans les colonnes de Ouest-France, Kombouaré est revenu sur le cadre de vie qu'il a instauré, avec « un peu plus de discipline et des règles strictes » : « Dans un groupe, il faut des règles, appliquées à la lettre. Tout le monde est logé à la même enseigne. Il n’y a pas de passe-droit. Et alors tout le monde travaille, dans la joie », a justifié le coach du FCN.

Faisant fi du statut des joueurs, l'ancien entraîneur du PSG a également collé des amendes salées pour les récalcitrants... pour le plus grand bonheur de tous : « Je ne vais rien dévoiler. Ça dépendait des jours, de mon humeur. Les joueurs, à notre arrivée, avaient un peu pris le pouvoir, il fallait remettre certaines règles. D’ailleurs, ils étaient contents. Les premiers ravis, c’était les joueurs ! »