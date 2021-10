FC Nantes : Kombouaré a mis un champion du monde 98 dans sa poche

Zapping But! Football Club FC Nantes : top 10 des meilleurs buteurs de l'histoire en Ligue 1

Lionel Charbonnier fan de la « Patte Kombouaré ». Sur l’antenne d’RMC Sport, Lionel Charbonnier, le 3e gardien de l’Equipe de France championne du Monde en 1998, désormais adjoint du sélectionneur de Madagascar Eric Rabesandratana, a commenté le bon début de saison du FC Nantes.

Il a notamment pointé du doigt la mise en place d’une vraie identité de jeu et de la « patte Kombouaré ». « L'année dernière, il les a maintenu au mental. Les Nantais fournissent du jeu, une identité se met en place : on a la patte Kombouaré. Elle est ce qu’elle est, ce n’est peut-être pas la patte Guardiola mais ça marche. Bravo aux Nantais parce qu’ils ont pris conscience qu’ils ne voulaient plus revivre ce qu’ils ont vécu l’année dernière et on voit des mecs investis. » a lâché l’ancien gardien d’Auxerre.

