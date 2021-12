FC Nantes : Kombouaré a passé un pacte secret avec un Canari

Zapping But! Football Club FC Nantes : le bilan des entraîneurs sous l'ère Waldemar Kita

Prêté la saison passée au Fortuna Sittard (D1 néerlandaise), Samuel Moutoussamy est parvenu à bien revenir dans les plans d'Antoine Kombouaré au FC Nantes. Sur les derniers matchs, l'ancien Lyonnais s'est même imposé comme un titulaire chez les Canaris. Présent en conférence de presse avant le derby face à Lorient, le milieu de terrain a évoqué cette renaissance à laquelle personne ne croyait vraiment.

« Je voulais m’imposer au club, enchaîner les matches et réaliser de bonnes performances. Je suis revenu avec l’ambition d’aider l’équipe au maximum », a expliqué Samuel Moutoussamy, pas peu fier d'avoir gagné la confiance du Kanak : « Je peux m’exprimer pleinement. Le fait d’être un peu polyvalent, ça m’a un peu desservi sur la fin de saison avant que je parte en prêt. Le fait de retrouver mon poste, même si je ne joue pas tous les matches, c’est positif. Le coach me fait confiance à ce poste-là. C’est comme ça qu’il veut que je joue. Je me sens beaucoup mieux et j’arrive à m’exprimer même quand je rentre. J’essaie d’apporter le plus possible ».

Moutoussamy et son expérience formatrice aux Pays-Bas

Et Moutoussamy est revenu sur son expérience difficile aux Pays-Bas : « J’ai progressé en anglais et d’un point de vue humain. J’ai gagné en maturité, en détermination. Tu arrives dans un endroit nouveau, avec une autre façon de voir le football. Tu ne comprends pas un mot de la langue. Il faut redoubler d’efforts pour s’adapter. C’est ce que j’ai essayé de faire là-bas même si ça n’a pas marché comme je le voulais (…) Mon adaptation a été plus compliquée que prévu. J’ai aussi eu le Covid donc j’ai été arrêté assez longtemps et ça a stoppé ma progression là-bas mais l’expérience a quand même été positive ».

Derrière, le milieu de terrain a convaincu Antoine Kombouaré dans ses discussions du début de saison : « Quand je suis revenu au FC Nantes l’été dernier, je n’avais plus de doute. J’ai discuté avec le coach. Il a été très clair avec moi. Il m’a dit qu’il avait besoin de quelqu’un qui apporte et que si c’était juste en demi-teinte, ça ne servait à rien. J’ai donné le maximum, je me suis arraché. Comme on dit, j’étais en « mission ». J’ai fait la préparation du mieux que j’ai pu. Je suis rentré sur certains matches. J’ai été pas mal sur ces rentrées. C’est ce qui a peut-être donné un peu plus de confiance au coach ».