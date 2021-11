FC Nantes : Kombouaré a pris un risque inconsidéré

Zapping But! Football Club FC Nantes : top 10 des meilleurs buteurs de l'histoire en Ligue 1

Arrivé sur le banc des Canaris en février dernier, Antoine Kombouaré explique dans un entretien accordé à Pierre Ménès qu'il avait eu une longue réflexion avant d'accepter la proposition Waldemar Kita. Mais aussi qu'une chose lui avait échappée... « Avant de signer, j’ai fait mes calculs, a-t-il expliqué. Nantes avait 19 points et j’estimais qu’il en faudrait 37 pour se maintenir. Au final, on a fait 40 points et avec ce score-là, on a fait les barrages. Si j’avais su qu’il faudrait plus de 40 points pour se maintenir, je ne serais pas venu au FC Nantes. »

Le Kanak est aussi revenu sur le gros tournant de la saison des Canaris : leur victoire à Paris, alors qu'ils étaient lanterne rouge de L1... « Le week-end d’avant, on perd à domicile contre Reims. Et le PSG était obligé de gagner parce que Lille creusait l’écart en tête. Et on a réussi l’exploit. »

Kombouaré : "Si j'avais su qu'il faudrait plus de 40 points pour se maintenir..."

Semaine spéciale @FCNantes sur Pierrot le Foot. Et on attaque avec "coach Kombouaré" et l'opération maintien de la saison passée.https://t.co/wCWYSVX1fo pic.twitter.com/XozM4TLXqI — Pierre Ménès (@PierreMenes) November 8, 2021