FC Nantes : Kombouaré a provoqué un séisme en interne

"Les jeunes issus du centre formation (Sylla, Manvelyan, Merlin) sont loin du haut niveau. Ils sont dans le groupe pro, donc ils s’entrainent tous les jours avec nous, tous les jours ils progressent, tous les jours ils apprennent. (...) On recrute des joueurs meilleurs que les joueurs qui sortent du centre de formation. Donc c’est un peu dur pour les jeunes. (…) Aujourd’hui, on a un groupe de 26 joueurs, et ils font partie de ces 26. Mais il y a un écart terrible", a lâché ce vendredi l'entraîneur du FC Nantes, Antoine Kombouaré, en conférence de presse.

Ces déclarations sur le niveau actuel des jeunes du centre de formation auraient provoqué "un petit séisme en interne", selon les informations du journaliste de RMC Sport, David Phelippeau. Certains membres du FCN reprocheraient au Kanak qu'il n'ait pas nuancé ses propos.

💬 En conférence de presse, Antoine Kombouaré s'est montré impitoyable avec les jeunes du centre de formation : pour lui, ils sont encore loin du haut du niveau.https://t.co/30ZpE8KcSI — RMC Sport (@RMCsport) November 5, 2021