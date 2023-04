FC Nantes : Kombouaré a ramené un motif d’espoir d’Auxerre

Zapping But! Football Club FC Nantes : le bilan des entraîneurs sous l'ère Waldemar Kita

Le FC Nantes aime se retrouver dos au mur. Incapables de s’imposer depuis huit matches en Ligue 1, les Canaris se retrouvent à portée de fusil de la zone rouge (deux points) et ont tout intérêt à se faire respecter devant l’ESTAC à la Beaujoire (15h). En attendant, tout n’est pas à jeter de la défaite dominicale à Auxerre (1-2). Si Antoine Kombouaré a secoué ses joueurs, à juste titre, L’Équipe note que Florent Mollet (31 ans) a réalisé « une entrée encourageante » à la place d’un décevant Samuel Moutoussamy.

Mollet a éclairé le jeu du FC Nantes

Même Christophe Pélissier l’a reconnu après la rencontre. « L’entrée de Mollet, entre les lignes, nous a fait mal », a concédé l’entraîneur de l’AJA, qui n’a finalement concédé qu’un but, par Mostafa Mohamed (55e). Mollet, lui, est déjà tourné vers l’ESTAC : « On se doit de réagir car on sait que le football, ça va vite. Oui, tout le groupe est concerné (par le maintien). On sait l’importance de rester en Ligue 1, il y a beaucoup de gens derrière. On est conscient que le match de Troyes est hyper important. »