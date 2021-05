FC Nantes : Kombouaré a reçu un coup de pouce du destin avant Dijon

Zapping But! Football Club FC Nantes : le bilan des entraîneurs sous l'ère Waldemar Kita

A la veille de la rencontre ô combien capitale du FC Nantes dans la course au maintien, Antoine Kombouaré a reçu un coup de pouce du destin. Et pour cause, l'adversaire des Canaris pour cette 37ème journée de Ligue 1, Dijon, devra composer avec un effectif affaibli. Au total, pas moins de 10 joueurs sont absents pour cette partie. Assalé, Benzia, Boey, Chala, Diop, Lautoa , Sammaritano et Zagré ne seront pas de la partie pour cause de blessures, alors que Ndong est absent pour raisons personnelles, tandis que Celina l'est pour suspension.