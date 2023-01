FC Nantes - Auxerre : Kombouaré a rendu hommage à un remplaçant après le match

Zapping But! Football Club Nantes : Newcastle, Marseille, Moses Simon a la cote !

Il était heureux, Antoine Kombouaré, après le succès du FC Nantes sur Auxerre (1-0). Une victoire étriquée, obtenue dans la douleur et après avoir montré très peu de choses dans le jeu. Mais l'entraîneur kanak, qui a suivi la rencontre des tribunes, n'en avait rien à faire. Conscient que les Canaris souffrent d'un manque de confiance flagrant, il veut avant tout retrouver une base défensive solide, prendre des points puis s'améliorer offensivement. Et pour cela, il réclame une mentalité exemplaire à tous ses joueurs.

C'est d'ailleurs ce qu'il a tenu à souligner après coup au micro de Prime Vidéo. Venu rejoindre les journalistes d'Amazon au bord de la pelouse en compagnie de Marcus Coco, le technicien a tenu à complimenter l'unique buteur du match : "Je tiens à le féliciter parce que ce n'est pas facile pour lui. Il joue peu depuis le début de la saison mais à chaque fois qu'il rentre, il est à fond et, cette fois, il a eu de la réussite devant le but". Entré à la 64e minute, Coco a inscrit l'unique but de la partie dix minutes plus tard après avoir remporté son face-à-face avec Costil suite à un bon service de Ganago.