FC Nantes : Kombouaré a signé une petite trouvaille dans son onze

Zapping But! Football Club FC Nantes : les 10 plus grosses ventes des Canaris

Dimanche après-midi, le FC Nantes a égalisé à la 88e minute contre l'OGC Nice (2-2) sur une très jolie action, avec un centre parfaitement dosé de la droite de Joao Victor pour la tête victorieuse de Mostafa Mohamed. Si l'Egyptien se trouvait là où on l'espérait, on peut se demander ce que le Brésilien faisait là. La réponse est qu'Antoine Kombouaré l'a fait jouer au poste de latéral droit à son entrée à la 81e à la place d'Hadjam, Centonze glissant à gauche.

Joao Victor à droite et Fabien Centonze à gauche, c'est une idée qui mériterait d'être creusée pour l'insider Emmanuel Merceron : "Ça fait deux entrées hyper intéressantes de Joao Victor en latéral droit. On s'en fout, il se tire dans trois mois, mais pour assurer le maintien, mettre Centonze à gauche, JV à droite, ça se tente". Centonze offrant un peu plus de garanties dans le couloir gauche qu'Hadjam, encore un peu léger pour la L1, lui qui arrive du PFC (L2), effectivement, ça se tente !