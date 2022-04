FC Nantes : Kombouaré a trois porte-bonheurs dans son effectif

Zapping But! Football Club FC Nantes : les transferts les plus chers

Malgré qu'ils aient menés à deux reprises, les Canaris se sont inclinés ce mercredi sur la pelouse de l'Olympique de Marseille (3-2), pour le compte de la 33e journée de Ligue 1. Cette défaite a confirmé une statistique.

Girotto, Chirivella et Kolo Muani sont indispensables au FCN

Celle que le FC Nantes n'a gagné aucun match cette saison de championnat sans Andrei Girotto, Pedro Chirivella et Randal Kolo Muani réunis au coup d'envoi, comme le fait remarquer le journaliste de Ouest-France, Pierre-Hakim Ouggourni, sur son compte Twitter.

Ces trois joueurs ne seront pas réunis non plus pour le derby de l'Atlantique ce dimanche face aux Girondins de Bordeaux puisque Pedro Chirivella, toujours blessé aux adducteurs, est d'ores et déjà forfait pour cette rencontre.

Fabien Chorlet

Rédacteur