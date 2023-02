FC Nantes : Kombouaré a un nouvel atout mais relève un bémol après la victoire à Ajaccio

Zapping But! Football Club FC Nantes : top 10 des Canaris les plus utilisés

« C’était un match compliqué. La deuxième période était un peu meilleure. » En deux phrases, Antoine Kombouaré ne pouvait pas mieux résumer la cinquième victoire du FC Nantes de la saison, la deuxième à l’extérieur. En jouant très mal pendant une mi-temps entière et un peu plus correctement ensuite, le FCN s’est imposé à Ajaccio (2-0). Un succès qui lui donne sept points de marge sur le premier relégable mais qui est loin d’avoir entièrement satisfait le technicien kanak.

« Il y avait beaucoup d’engagement, beaucoup de fautes, a expliqué l’entraîneur du FC Nantes en conférence de presse. On avait demandé de bien écarter, de ne pas hésiter à sauter des relais, de jouer toujours à l’opposé pour pouvoir profiter des un-contre-un, on n’a pas réussi à le faire. On était en difficulté pour ressortir les ballons, même pour défendre parfois, à l’image de la frappe qui vient fracasser la barre. »

Le salut du FC Nantes est finalement venu de sa supériorité physique. « Ils ont laissé beaucoup de jus en première mi-temps, ça nous a permis en deuxième d’avoir le monopole du ballon. Physiquement, on a pris le dessus, ça nous a permis d’avoir un peu plus de temps, un peu plus d’espaces aussi, a noté Kombouaré. Le premier but nous fait beaucoup de bien, il a éteint les supporters adverses. »