FC Nantes : Kombouaré a un sérieux souci à régler dans son vestiaire

Zapping But! Football Club FC Nantes : le debrief du mercato des Canaris

Dix-neuvième de Ligue 1, le FC Nantes inquiète dans la course au maintien. Après quatre entraîneurs consommés cette saison (Gourcuff, Collot, Domenech et désormais Kombouaré), beaucoup d'observateurs commencent à craindre que les Canaris ne se relèvent pas à temps et finissent dans la charrette.

Sur le plateau du Late Football Club, Philippe Carayon a attaqué en premier : « Il est de bon ton de taper sur les entraîneurs. Les responsables à Nantes, ce sont les joueurs qui ne sont pas assez performant », note l'homme de terrain de Canal+.

« Psychologiquement, les joueurs ne sont pas prêts à jouer le maintien »

Ancien attaquant reconverti consultant, Mickaël Madar a lui aussi bien identifié le souci : « Je pense que psychologiquement les joueurs ne sont pas prêts à jouer le maintien. Pour eux, Nantes c'est un grand club, avec du renom. Dans leur tête, ils doivent se dire « on ne peut pas descendre ». Mais le problème, c'est qu'on ne peut se sauver que sur le terrain, en étant tous soudés, en faisant les efforts puis en ayant confiance même si, parfois, je trouve que c'est compliqué ».

Malgré tout, l'ancien joueur du PSG se veut optimiste avec l'arrivée d'Antoine Kombouaré : « Dans le contenu des matches, c'est beaucoup mieux. Déjà ils marquent des buts. Ce qu'ils ne faisaient plus trop avant. Le plus dur pour eux, c'est de garder le score. C'est juste une question d'état d'esprit ».