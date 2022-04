FC Nantes : Kombouaré a un souhait pour la place finale de l'OM

Zapping But! Football Club FC Nantes : les transferts les plus chers

Malgré qu'ils aient menés à deux reprises, les Canaris se sont inclinés ce mercredi sur la pelouse de l'Olympique de Marseille (3-2), à l'occasion de la 33e journée de Ligue 1. En conférence de presse d'après-match, l'entraîneur du FC Nantes, Antoine Kombouaré, a dit tout le bien qu'il pensait de l'équipe olympienne et espère qu'elle finira à la deuxième ou troisième place du classement à l'issue de la saison.

"Ce serait bien de voir Marseille en Ligue des Champions"

"L'OM fait une superbe saison. Ce serait bien de voir Marseille en Ligue des Champions, car on a besoin de grands clubs pour porter haut les couleurs du foot français. Ce serait largement mérité vu le parcours. Ils ont de grands joueurs et jouent bien. Et, quand ils sont difficulté comme ce soir, ils sont capables de faire ce qu'il faut pour gagner", a déclaré le Kanak devant la presse.

🎙💬 "𝗢𝗻 𝗺𝗮𝗿𝗾𝘂𝗲 𝟮 𝗯𝘂𝘁𝘀 𝗶𝗰𝗶, 𝗳𝗮𝗰𝗲 𝗮̀ 𝘂𝗻𝗲 𝗯𝗲𝗹𝗹𝗲 𝗲́𝗾𝘂𝗶𝗽𝗲 𝗲𝘁 𝗼𝗻 𝗮𝗿𝗿𝗶𝘃𝗲 𝗮̀ 𝗽𝗲𝗿𝗱𝗿𝗲 𝗹𝗲 𝗺𝗮𝘁𝗰𝗵."



