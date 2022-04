FC Nantes : Kombouaré a une bonne nouvelle pour Pallois et fixe un objectif avant Brest

Zapping But! Football Club FC Nantes : le bilan des entraîneurs sous l'ère Waldemar Kita

En préambule de sa conférence de presse, Antoine Kombouaré a livré son point santé. On a ainsi appris que Charles Traoré, Roli Pereira et Nicolas Pallois sont toujours à l'infirmerie. L’opération du premier s’est toutefois s'est bien passée, tandis que le retour du défenseur central est espéré la semaine prochaine ! Samuel Moutoussamy, de son côté, a repris l'entraînement aujourd'hui.

« On a relancé une dynamique positive et il faut maintenant enchaîner mais Brest nous pose souvent des problèmes, a analysé le coach du FC Nantes. C'est souvent des matches âpres et il faudra qu'on soit capable de marquer dans nos temps forts. »

Le Kanak n’est pas du genre à se projeter mais il a déjà fixé un cap à atteindre en fin de saison.

« On veut dépasser la barre symbolique des 50 points et faire une grande saison c'est pour nous figurer dans la première partie de tableau et gagner la Coupe de France, a-t-il poursuivi. On ne retient que les trophées. » Après 30 journées de L1, le FC Nantes compte déjà 45 unités.

Bastien Aubert

Rédacteur