FC Nantes : Kombouaré a une grosse incertitude contre Reims et a déjà l’OL en tête

Zapping But! Football Club FC Nantes : le bilan des entraîneurs sous l'ère Waldemar Kita

Présent en conférence de presse à deux jours de recevoir le Stade de Reims (15h), Antoine Kombouaré a donné des nouvelles du groupe du FC Nantes. Avec une incertitude au sujet de la présence du latéral droit Fabien Centonze dans les rangs des Canaris.

« Pratiquement tout le monde est sur le pont. Il y a la question concernant Charles. Sinon, tout le monde est disponible. Quentin aussi. Je vais prendre l'après-midi pour réfléchir et discuter avec lui. Il y a aussi une incertitude concernant Fabien, a-t-il assuré devant les médias.

Reims pour mieux préparer l'OL

Lancé sur la demi-finale de Coupe de France à venir contre l’OL, mercredi à la Beaujoire (21h10), le coach du FC Nantes a avoué qu’il avait déjà la prestigieuse confrontation contre les Gones de son grand ami Laurent Blanc dans un coin de sa tête.

« Je vais aligner la meilleure équipe face à Reims afin d'obtenir le plus rapidement les points du maintien, a-t-il poursuivi. Je suis aussi persuadé que c'est un match important pour la demi-finale contre Lyon. » Enfin, le Kanak a salué Andrei Girotto et son professionnalisme : « C'est quelqu'un qui est très impliqué. Un gagneur. Un compétiteur. Avec une hygiène de vie parfaite. Il place la barre haut et maintient ce niveau de performance. »