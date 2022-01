FC Nantes : Kombouaré a une mauvaise nouvelle avant Brest et rappelle un couac au PSG

Zapping But! Football Club FC Nantes : top 10 des meilleurs buteurs de l'histoire en Ligue 1

Éliminé de la CAN avec le Nigéria, Moses Simon ne jouera pas vendredi contre le Stade Brestois en 8es de finale de la Coupe de France à la Beaujoire (21h). « Je l’ai eu hier au téléphone. Il est déçu de l’élimination et il est content de rentrer, a affirmé Antoine Kombouaré en conférence de presse. Vendredi matin, il sera là mais je n’ai jamais imaginé qu’il serait avec nous pour Brest. On va voir comment on le récupère, sur le plan physique et mental. »

Autres absents « Canistes » : Jean-Charles Castelletto (Cameroun), Charles Traoré et Kalifa Coulibaly (Mali). En attente des futurs tests Covid, la bonne nouvelle du FC Nantes vient de Wylan Cyprien, qui sera prêt vendredi. « Pour Wylan, c’est une première victoire, et surtout il enchaîne. En plus, il commence à être efficace », a poursuivi le coach des Canaris avec le sourire.

Invité ensuite à faire le bilan de la situation du FC Nantes en ce début d’année, Kombouaré reste prudent en rappelant un vieux souvenir traversé au PSG. « Si on est là, c’est parce qu’on travaille bien, les joueurs ont retrouvé des repères et de la confiance. On voit une équipe qui maîtrise, qui va de l’avant, a-t-il enchaîné. Le président me fait confiance mais cela veut dire quoi au juste ? Je rappelle que j’ai été démis de mes fonctions au PSG alors qu’on était premiers. Mais non, je ne me fais pas de souci de ce côté-là.

