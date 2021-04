FC Nantes : Kombouaré a une pensée pour les Girondins et le RC Lens

Zapping But! Football Club FC Nantes : les meilleures déclarations de l'année 2020

Il fut un temps où le derby de l'Atlantique représentait vraiment quelque chose pour le football français. Au début des années 80, le FC Nantes et les Girondins de Bordeaux se disputaient le titre chaque saison. Mais le temps a passé et fait beaucoup de dégâts. Dans le pire des cas, les deux rivaux pourraient se retrouver en Ligue 2 la saison prochaine ! Les Canaris car ils sont 19es au classement, les Aquitains car leur actionnaire majoritaire, King Street, vient de les lâcher et que le dépôt de bilan guette…

"J'ai de la tristesse pour eux"

Forcément, une situation aussi désespérée incite à atténuer les rivalités. Antoine Kombouaré en a apporté la preuve dans les colonnes de L'Equipe ce samedi. Interrogé sur la crise du FCGB, l'entraîneur du FCN a fait preuve de compassion même s'il reste focalisé sur le maintien de son équipe. Il faut dire que la situation bordelaise lui rappelle ce qu'il a connu au RC Lens de 2013 à 2016, avec un Hafiz Mammadov qui avait promis monts et merveilles avant de couper le robinet…

« J’ai de la tristesse pour eux, j’ai des amis qui sont encore là-bas. Mais c’est leur problème… Nous, on a suffisamment de soucis ici pour aller commenter ce qu’il se passe à Bordeaux. Je sais que ce n’est pas une situation facile, j’ai connu ça aussi à Lens. C’est malheureux, à eux de faire ce qu’il faut. »