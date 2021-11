Zapping But! Football Club FC Nantes : top 10 des meilleurs buteurs de l'histoire en Ligue 1

« On recrute de l’extérieur des joueurs meilleurs que les jeunes du centre de formation. C’est donc plus dur pour les jeunes du centre. Il y a un écart terrible aujourd’hui ». En une déclaration maladroite prononcée hier en conférence de presse, Antoine Kombouaré a peut-être relancé la guerre avec le centre de formation du FC Nantes.

Comme Christian Gourcuff avant lui, le Kanak n'est pas content du matériel à sa disposition et pointe (directement ou non) du doigt le travail des formations, jusqu'à présent restés à leur place et loin des critiques. Comme l'a fait savoir David Phelippeau sur RMC, ces déclarations de Kombouaré ont choqué en interne.

« Tu sous-entends donc que Fénillat bosse mal. Ce qui n'est pas la réalité »

Suiveur assidu du FC Nantes et bien renseigné sur les arcanes d'un club où il a travaillé, Emmanuel Merceron est lui aussi très remonté : « Il a été assez clair hier dans ses déclas anti-centre de formation. Ou alors il veut simplement piquer ses gamins très maladroitement mais j'ai l'impression qu'il est plutôt anti jeunes formés au club (…) Tu sous-entends donc que Fénillat bosse mal. Ce qui n'est pas la réalité. Il amène des jeunes prêts à jouer mais qui ne sont pas utilisés par des mecs de passage. C'est peut-être la seule lecture car c'est la réalité. Dur pour pour un gamin de s'attacher au club dans ce contexte (…) Moi ce que je réclame c'est d'arrêter de s'entêter avec Coulibaly et Traoré et essayer des jeunes à leur place. S'ils sont mauvais après 10 matchs OK. Mais sans les essayer, c'est interdit de sortir cette décla d'hier ! »

