FC Nantes : Kombouaré affiche des réserves à lancer Delort contre l'OM

Si Andy Delort sera bien qualifié pour le choc face à l'OM demain, Antoine Kombouaré ne prendra pas de risques avec son nouvel attaquant. C'est en tout cas ce que le Kanak a expliqué en conférence de presse :

« On va être vigilant avec lui. Ça fait quelque temps qu’il n’a pas joué. Ce qui est sûr, c'est qu'il ne faut pas prendre de risques. On a beaucoup de matches, c’est pas un match qui va changer la donne. On serait trop con de le faire jouer à tout prix, qu’il se blesse et qu’on le perde pour un moment. »