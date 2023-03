FC Nantes : Kombouaré amoureux de la Beaujoire, les supporters décisifs pour son avenir ?

Invité à parler du public de la Beaujoire, qui répondra une nouvelle fois massivement présent dimanche à l'occasion de FC Nantes – OGC Nice (33 000 spectateurs), Antoine Kombouaré s'est fendu d'un discours empli d'admiration :

« Je ne suis pas surpris mais émerveillé. Je suis chanceux, on est chanceux d’avoir ce stade en ébullition. Quand on est joueur du FCN, c’est exceptionnel de voir cet engouement et cette ferveur. Je ne sais pas s’ils ont besoin de nous mais, nous, nous avons besoin d’eux (…) À chaque fois, nos supporters nous ont aidés à faire de grands résultats. On espère que ce sera encore le cas et qu’ils nous aideront à valider notre maintien, sans oublier cette demi-finale de Coupe de France contre Lyon. Cela engendre aussi beaucoup d’attente. On doit être capable de faire en sorte de les faire revenir, de leur donner satisfaction et de leur procurer des émotions. On doit rendre des choses ».