FC Nantes : Kombouaré annonce deux bonnes nouvelles et une alerte pour Simon à Lorient

Zapping But! Football Club FC Nantes : les transferts les plus chers

Comme d’habitude, Antoine Kombouaré a fait un point santé à deux jours d’aller à Lorient. Roli Pereira Renaud Emond et Sébastien Corchia sont toujours à l'infirmerie. Le latéral droit du FC Nantes est attendu la semaine prochaine. De son côté, Moses Simon a reçu un petit coup et est incertain au Moustoir dimanche (15h). Nicolas Pallois est suspendu. Pedro Chirivella et Fabio sont eux de retour.

« On doit s'améliorer dans l'efficacité défensive parce qu'à chaque fois on prend au moins un but et devant, on a des situations mais on ne marque pas assez, notamment contre Lille et Paris, a indiqué l’entraîneur du FC Nantes en conférence de presse. Contre Lille et Marseille, on a montré beaucoup d'endurance mentale et j'ai aimé ça. Il faut le garder en tête. Mais on doit avoir un état d'esprit beaucoup plus fort et être plus efficace. »

Au sujet de la défaite de mercredi à la Beaujoire face à l’OM (0-1), le Kanak n’a pas vu que des mauvaises choses malgré l’expulsion de Nicolas Pallois. « La deuxième mi-temps contre Marseille me laisse penser qu'on peut faire des belles choses contre Lorient, maintenant il faut confirmer ça », a-t-il conclu.

🎙 𝗖𝗢𝗡𝗙𝗘́𝗥𝗘𝗡𝗖𝗘 𝗗𝗘 𝗣𝗥𝗘𝗦𝗦𝗘



⚽️ Avec 𝗔𝗻𝘁𝗼𝗶𝗻𝗲 𝗞𝗼𝗺𝗯𝗼𝘂𝗮𝗿𝗲́

⌚️ Aujourd'hui, à 𝟭𝟭𝗛𝟰𝟱

💻 En direct, sur notre chaîne 𝗬𝗼𝘂𝗧𝘂𝗯𝗲#FCLFCN pic.twitter.com/EMTtU8EriP — FC Nantes (@FCNantes) December 3, 2021