FC Nantes : Kombouaré annonce des coups durs pour l’OL et une nouvelle inespérée au Mercato

Comme d’habitude, Antoine Kombouaré a donné des nouvelles de l’infirmerie du FC Nantes. Ainsi, Kalifa Coulibaly, Wylan Cyprien et Anthony Limbombe restent absents. Il reste des interrogations avec des indices « pessimistes » pour Moses Simon et Randal Kolo Muani.

« Oui, ça fait beaucoup, a concédé le coach du FC Nantes à propos propos des absents, notamment en attaque. Surtout quand on voit l'effectif de Lyon. Il faudra plus de solidarité, de cohésion, plus d'énergie. Il faudra beaucoup défendre. Avoir envie de défendre, c'est ça qui est essentiel mais ils brillent grâce au travail des autres. Alban est bien aussi. »

S’il craint l’armada offensive de l’OL, vendredi à la Beaujoire, Kombouaré n’a pas fait preuve d’un pessimisme généralisé au sujet de la dernière ligne droite du mercato estival. Le Kanak s’est même dit « confiant » pour conserver son trio offensif (Simon, Blas, Kolo Muani) d’ici à sa clôture le 31 août prochain à minuit. À voir s'il sera entendu.

