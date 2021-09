FC Nantes : Kombouaré annonce des mauvaises nouvelles avant l'OGC Nice

Zapping But! Football Club FC Nantes : les 10 plus grosses ventes des Canaris

Antoine Kombouaré a donné des nouvelles de l’infirmerie du FC Nantes avant la réception de l’OGC Nice dimanche à la Beaujoire (17h). Et celle-ci commence à se remplir. Willem Geubbels n'est pas encore prêt. Dennis Appiah est blessé (ischio) tout comme Anthony Limbombe. En revanche, Wylan Cyprien et Kalifa Coulibaly s'entraînent normalement et pourraient postuler à une place dans le groupe.

« Il faut se remettre dans la compétition après la trêve et être prêt à affronter un adversaire très difficile pour casser cette mauvaise dynamique puisqu'on reste sur deux défaites, a-t-il affirmé en conférence de presse. Nice est une équipe qui joue beaucoup sur la vitesse et les attaques rapides, c'est la marque de fabrique de cette équipe. Donc on parle et on prévient les joueurs pour éviter de se retrouver en difficulté. »

Kombouaré est également revenu sur les rotations des latéraux. « Il y a une forte concurrence et c'est positif pour moi, a-t-il ajouté. J'ai la chance d'avoir quatre très bons latéraux, pratiquement au même niveau et après, c'est à moi de faire des choix. »

