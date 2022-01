FC Nantes : Kombouaré annonce deux mauvaises nouvelles et pousse un coup de gueule avant l'AS Monaco

Zapping But! Football Club FC Nantes : top 10 des Canaris les plus utilisés

Le point médical

"Wylan Cyprien a une lésion aux ischios-jambiers. Willem Geubbels, prêté par Monaco, ne peut pas jouer ce match en raison d'accords contractuels. Quant aux tests Covid-19, ils seront réalisés dans l'après-midi."

Son coup de gueule contre le protocole sanitaire

"Pour moi, ce nouveau protocole est une connerie. C'est une aberration sachant qu'on a les trois vaccins et le passe sanitaire. Maintenant, on applique le règlement mis en place en Ligue 1."

L'AS Monaco

"Je m'attends à un match très difficile car qui dit changement d'entraîneur dit nouveau discours avec un nouveau schéma tactique, une motivation différente pour les joueurs qui voudront gagner leur place. Je m'attends à subir. Je me souviens du match aller. On avait beaucoup souffert. Même si aujourd'hui on est bien meilleur, on s'attend à un Monaco ultra-offensif et qui veut prendre le jeu à son compte."

Le replacement d'Appiah en défense centrale

"Je ne l'ai pas fait gratuitement et je le fais aussi jouer là à l'entrainement. J'aime avoir des joueurs polyvalents."

Les supporters

"Aujourd'hui on voit à la Beaujoire qu'avec nos supporters c'est un gros gros plus. Il n'y a qu'à voir ce qu'il s'est passé contre Lens. Et sans eux, c'est un gros handicap."

