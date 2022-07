FC Nantes : Kombouaré annonce la couleur au PSG avant le Trophée des Champions

Zapping But! Football Club FC Nantes : le palmarès complet des Canaris

Une semaine avant d'affronter le Paris Saint-Germain lors du Trophée des Champions à Tel Aviv, le FC Nantes s'est imposé ce samedi face à Lorient (2-0) pour son troisième match de préparation.

"Il faut créer l'exploit"

Après la rencontre, l'entraîneur des Canaris, Antoine Kombouaré, s'est exprimé sur ce Trophée des Champions. "Ça va nous arriver peut-être qu’une fois dans notre vie à Nantes de faire le Trophée des Champions, donc il faut partir dans l’esprit et jouer pour gagner ce match. On a préparé pour amener l’équipe et être prêt pour ce rendez-vous. On a envie de faire un gros match même si on s’attend, avec l’arrivée de Galtier, à des joueurs qui vont vouloir charmer leur entraîneur, on s’attend donc à un match très difficile. Il faut créer l’exploit."

▸ Antoine Kombouaré nous livre son ressenti à l'issue de #FCNFCL et évoque le Trophée des Champions. — FC Nantes (@FCNantes) July 24, 2022

Pour résumer Après la victoire ce samedi contre Lorient (2-0), l'entraîneur du FC Nantes, Antoine Kombouaré, était déjà tourné sur le Trophée des Champions face au Paris Saint-Germain, qui aura lieu dimanche prochain à Tel Aviv.

