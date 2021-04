FC Nantes : Kombouaré annonce la couleur et une mauvaise nouvelle en vue du maintien

Zapping But! Football Club FC Nantes : top 10 des meilleurs buteurs de l'histoire en Ligue 1

Le FC Nantes a affiché un visage conquérant hier contre l’OL mais le résultat est inlassablement le même : il a perdu. Grâce à un doublé de Memphis Depay, les Gones se sont imposés malgré un but de Nicolas Pallois et une pression des Canaris pendant la dernière demi-heure de jeu (2-1).

Malgré cette nouvelle défaite, Antoine Kombouaré veut rester optimiste pour le maintien. « Maintenant on va jouer des équipes de notre Championnat. Il faut s’appuyer sur ce qu’on a fait, on verra si on a le mental et la qualité de jeu pour prendre des points. Les matches qui vont venir, il faudra les jouer pour les gagner, être offensifs, parce que des nuls ne rapporteraient pas grand-chose », a-t-il affirmé en conférence de presse.

Coulibaly douteux à Strasbourg

Le coach des Canaris a néanmoins dû annoncer une mauvaise nouvelle en vue de cette orgie offensive pour le sprint final : la blessure de Kalifa Coulibaly, qui a bougé la défense lyonnaise malgré ses approximations. « Sa cheville a vrillé », a-t-il précisé en laissant entendre que son attaquant pourrait manquer le périlleux déplacement à Strasbourg dimanche prochain (15h).